Café des Arts : les 25 ans de la Fondation Beyeler

« C’est une rare occasion de voir tant d’œuvres. Du point de vue de la surface que prennent les œuvres, c’est la plus grande exposition qu’on n’ait jamais eue » : c’est ainsi que Raphaël Bouvier, conservateur à la Fondation Beyeler et invité du Café des Arts (tous les lundis à 8h40 dans La Matinale), décrit cette exposition mise en place par l’institution bâloise pour fêter ses 25 ans. La Fondation sort le grand jeu et présente une centaine d’œuvres qui lui appartiennent. « L’idée, c’était de présenter un panorama de notre collection, des grands classiques de Monet, Van Gogh, Cézanne, jusqu’à des acquisitions très récentes », explique Raphaël Bouvier. L’exposition propose aussi les œuvres d’un invité d’honneur, les « sculptures hyperréalistes de Duane Hanson », artiste américain.