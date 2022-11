Un pédagogue jurassien qui a changé l’école

Un livre rend hommage à un pédagogue jurassien qui a révolutionné l’école dans la région. L’ouvrage Michel Girardin, visionnaire vient de sortir de presse. Le livre rassemble une trentaine de témoignages d’amis, de collègues ou encore d’anciens élèves du pédagogue décédé du Covid en novembre 2020 à l’âge de 80 ans. Michel Girardin a été instituteur puis enseignant à l’Ecole normale de Delémont avant d’être le premier directeur de l’Institut pédagogique à Porrentruy. Il a également facilité l’avènement de la HEP-BEJUNE et, en fin de carrière, a développé la médiation comme méthode pour résoudre les conflits. L’homme a fortement contribué à rénover l’école et la formation des enseignants dans le Jura. Michel Girardin a défendu le concept de pédagogie instituante, basée sur le rythme et les besoins de l’enfant à une époque où l’école s’assimilait davantage à une caserne et où l’enseignant était encore appelé « le régent ». Il a notamment développé sa vision dans un texte intitulé Changer l’école présenté en 1972 à Moutier lors d’un congrès entré, depuis lors, dans les annales.

Pour Jacques-André Tschoumy, initiateur du livre et chef de projet, « Michel Girardin a rendu ses élèves interrogateurs et pas receveurs ». L’ouvrage est sous-titré : « Cinquante ans d’effervescence pédagogique, politique et sociale dans l’Espace jurassien ». La phrase rappelle que le pédagogue a inscrit son action dans la foulée de Mai 68 et des événements qui ont conduit à la création du canton du Jura. Jacques-André Tschoumy indique que Michel Girardin était haï par certains pour ses idées et que le débat autour des concepts défendus par le pédagogue jurassien étaient houleux.