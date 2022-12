Solidarité au marché de Noël à St-Ursanne

Un achat émotionnel

Samedi après-midi, une dizaine d’Ukrainiens se massaient autour et dans la petite cabane richement décorée. Pâtisseries, pains à la viande, figurines de Noël, poupées et autres objets artisanaux étaient à vendre. Avec quelques mots de français et beaucoup de bonne volonté, acheteur et vendeur parvenaient à s’entendre. L’occasion aussi pour ces personnes de montrer leurs talents. Et du côté des visiteurs, on achetait pour la beauté de l’objet mais aussi pour montrer son soutien. /ncp