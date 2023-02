Une plongée dans les archives de Boncourt

Boncourt a fait du rangement dans ses archives. L’année dernière, la commune a mandaté un historien pour classer ses documents. Adrien Noirjean s’est mis au travail pour ranger et ordonner les centaines de classeurs, plans, livres de comptes et autres papiers. Les plus anciens remontent au milieu du 17e siècle. Cette masse d’informations a été à plusieurs reprises déménagée et il était devenu impossible d’effectuer des recherches. Et pourtant il est indispensable de conserver toutes ces archives, selon l’historien Adrien Noirjean. D’une part, « c’est la loi qui le demande » et d’autre part, « c’est un patrimoine dont on hérite, c’est un peu la consignation, les traces que nous laissent les anciens sur leur mode de vie. Il y a un intérêt à pouvoir penser le temps long en étudiant ce qui s’est passé auparavant ». Quant à l’importance de trier ces archives, Adrien Noirjean répond : « si vous recherchez une information et que vous ne pouvez pas la retrouver, on peut se poser la question de la nécessité de la conserver ».