La nouvelle passerelle CFF de Delémont se dévoile

Le visage de la future nouvelle passerelle entre le centre-ville de Delémont et le secteur Gare Sud se dessine. Les résultats du concours d’architecture et d’ingénierie qui a été initié par la ville ont été dévoilés ce mardi. La démarche a été lancée dans le but de définir un projet destiné à remplacer l’actuelle passerelle CFF qui n’est plus aux normes. Vingt-deux dossiers ont été présentés. Le jury composé de professionnels et du conseiller communal en charge du dossier, Emmanuel Koller, a choisi à l’unanimité un projet baptisé « L’Echappée ». Le concept retenu a été élaboré par un groupement de trois bureaux dont un est basé à Delémont.

Une rampe pour piétons et cyclistes

Le projet prévoit une nouvelle construction qui sera déplacée pour relier la rue piétonne Jeanne Haas-Ulmann au Sud des voies. Il se présente sous la forme d’une rampe de six mètres de large qui pourra accueillir les piétons et les cyclistes avec des espaces de détente. La structure sera couverte et pourra recevoir des panneaux photovoltaïques. Elle pourra aussi comprendre des éléments de liaison sous la forme d’escaliers et d’un ascenseur pour garantir un accès direct aux quais CFF. Les travaux pourraient démarrer en 2025. Il faudra préalablement franchir de nombreuses étapes. Il s’agira notamment de deviser le projet, de transmettre le dossier aux CFF pour approbation et de soumettre un crédit d’exécution au vote de la population.