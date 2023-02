Café des Arts : Laura Chaignat

C’est un peu l’histoire d’un rêve. Celui de cette jeune jurassienne qui s’imaginait sur la scène du Théâtre de Vidy à Lausanne pour jouer Phèdre de Jean Racine. Laura Chaignat présente son spectacle seule en scène dès le 7 mars au Théâtre de Boulimie à Lausanne.

La Franc-Montagnarde raconte son histoire, ses émotions, la radio, la musique et tous ses rêves de spectacles et de voyages. Laura Chaignat a reçu le prix de la Société Suisse des Auteurs, écrit une pièce pour la troupe de l’US Montfaucon et se prépare à monter seule sur scène avec Presque Phèdre. Un bonheur ? Ou une angoisse ?