Besili Trafic – La maison d’en haut

Le Collectif « Besili Trafic » composé de 7 chanteurs, musiciens et comédiens venant du Jura et de Belgique présente un premier spectacle dès ce vendredi à la salle de Bonfol. « La maison d’en haut » est un spectacle qui mélange le théâtre, la musique et l’image. Cette fable, créée par le collectif Besili Trafic est un regard documentaire et artistique sur le quotidien d’un village dont la vie est bouleversée avec l’apparition d’un grand trou. La dramaturgie questionne sur nos comportements face à de grands changements. Luna Schmid, comédienne jurassienne et Gilles Escoyey, comédien et metteur en scène, présentent ce spectacle au cœur du village.