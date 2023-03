Un couple d’artistes se dévoile à l’ARTsenal

La galerie de l’ARTsenal, à Delémont, accueille dès samedi un couple d’artistes. Jean-Pierre Castelli dit Pep et son épouse Andrée présentent l’exposition « Dialogues et métamorphoses ». Lui montrera des peintures, elle des photographies. Ces septuagénaires delémontains ont déjà réalisé de nombreuses expositions dans la région, mais aussi en France voisine où ils possédaient une maison. Ce n’est toutefois que la deuxième fois que le couple expose en commun en Suisse. « C’est un peu stimulant et plus facile. Cela permet de nous soutenir l’un l’autre », souligne Andrée Castelli.

Andrée Castelli propose au public de découvrir des photographies prises dans la nature qu’elle a retravaillées à l’ordinateur, notamment pour donner à certains clichés un effet de miroir. « C’est des photographies un peu bizarres, des sujets que je trouve dans la rue ou dans la forêt, pourvu qu’ils me fassent penser à quelque chose », explique l’artiste qui voit, par exemple, de nombreux visages et personnages dans ses œuvres. Son époux, Pep, dévoile, de son côté, ses dernières peintures réalisées à l’acrylique.

Le vernissage de l’exposition d’Andrée et de Jean-Pierre Castelli aura lieu samedi à 11h, à la galerie de l’ARTsenal à Delémont. Le public pourra la visiter jusqu’au 2 avril. /alr