Sus aux déchets sauvages à Delémont !

La guerre aux déchets sauvages aura bien lieu à Delémont. La ville a décidé de lancer un vaste plan d’actions pour lutter contre des incivilités devenues récurrentes. Les problèmes concernent tous les types de détritus : des encombrants au PET en passant par les déchets ménagers et les déchets verts, etc… Ils se matérialisent notamment par des amas de déchets en tout genre à certains endroits, des tas de sacs poubelles hors des containers ou encore des sacs plastiques dans les déchets verts. Le plan d’actions prévoit un volet d’information et de prévention avec notamment la réalisation de spots publicitaires ou l’élaboration d’un abécédaire des déchets. Il comprend aussi des mesures plus répressives comme la pose de dix caméras fixes et mobiles à des endroits sensibles, un renforcement des contrôles de police ainsi qu’une hausse du montant des amendes. Pour le conseiller communal en charge du dossier, « une minorité des citoyens ne respectent pas les règles ». « Pour que cette minorité change, il faut, à un moment donné, les punir », poursuit Emmanuel Koller. Le plan d’actions vise ainsi à réduire les surcoûts pour la commune et les citoyens, à alléger la tâche des voyers communaux, à préserver l’environnement et à lutter contre les dégâts d’image pour la vile liée à cette problématique.

Emmanuel Koller : « La prévention doit être maintenant être accompagnée de mesures plus contraignantes »