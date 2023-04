La Valse du Temps ouvre un centre de jour à Vicques

Une nouvelle structure d’accueil pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs de type Alzheimer va voir le jour à Vicques. Après 11 ans de services à Cornol, La Valse du Temps ouvre un deuxième centre de jour dès le 1er juin : « Nous accueillons à Cornol environ 40% d’hôtes qui proviennent de la Vallée, nous avons ainsi décidé de développer un autre centre de jour du côté de Vicques. Nous accueillerons 10 personnes par jour et nous commencerons par ouvrir trois jours par semaine, les lundis, mardis, et jeudis », explique la directrice de La Valse du Temps Caroline Bernasconi. L’idée est de proposer des activités du quotidien telles que la cuisine, du jardinage ou des sorties notamment, auxquelles s’ajouteront des activités thérapeutiques : « Nous voulons que ce soit un lieu chaleureux, familial et bienveillant. Ce qui nous tient à cœur, c’est que la personne soit au centre de cet accompagnement qui soit personnalisé, valorisant et évolutif », poursuit Caroline Bernasconi.

L’objectif est aussi de soulager les proches aidants, tout en favorisant le maintien à domicile. Les hôtes seront accompagnés par une nouvelle équipe de professionnels composée d’une infirmière, de deux assistants en soins et santé communautaire, d'une assistante socio-éducative et d'un éducateur social en formation. La Valse du Temps est le seul établissement de la région certifié en « Validation », qui est une méthode de communication spécifiquement adaptée aux personnes touchées par des troubles neurocognitifs.