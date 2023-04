Plusieurs cambriolages à Delémont

Des visites nocturnes qui coûtent cher. Durant la nuit de mardi à mercredi, la Laiterie centrale ainsi que la Pharmacieplus Cattin-ville ont été cambriolées. Une information confirmée par la police cantonale jurassienne qui n’a pas souhaité nous en dire plus. Selon le propriétaire de la Laiterie Centrale, Philippe Chapuis, ce sont principalement des cigarettes qui ont été emportées dans son magasin. « La porte coulissante du magasin a été forcée. Ils ont aussi visité la caisse, mais elle était vide. Ce qui nous coûte le plus cher c’est la porte » raconte Philippe Chappuis. Le commerçant nous a confié réfléchir à installer une caméra de surveillance à l’avenir.

Durant la même nuit, la Pharmacieplus Cattin-ville a également été visitée par un ou plusieurs malfaiteurs. Selon le gérant Steve Claude, le coffre-fort a été forcé à l’aide d’outils trouvés sur place. « Ils n’ont pas touché aux stupéfiants. Mais le contenu des caisses a été dérobé et représente un peu plus de 2000 francs. » Les malfaiteurs ont été chanceux, le système d’alarme de la pharmacie était en panne au moment du larçin. Le réparateur devait passer quelques heures plus tard nous a confié Steve Claude. /tna