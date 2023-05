Fronde de villes romandes contre l’horaire des CFF

La pilule du nouvel horaire CFF est difficile à avaler pour les villes romandes. Dans un appel diffusé aujourd’hui, sept localités ainsi que le réseau des villes de l’Arc jurassien font front commun. Objectif : pousser les instances fédérales à revoir leur copie. Les représentants des CFF, de l’Office fédéral des transports et des instances cantonales sont priés d’« ouvrir le dialogue avec les communes lésées afin de proposer des alternatives viables ». Les villes signataires de l’appel estiment ainsi que ce nouvel horaire va « détériorer pour au moins dix ans l’offre ferroviaire dans une grande partie de la Suisse occidentale » et regrettent également une diminution des trains de nuit de Genève à Bâle.

Valable dès décembre prochain, l’horaire 2025 prévoit de réduire fortement la desserte directe entre les villes de l’Arc jurassien et Genève en raison de travaux. Les cadences seront doublées, mais aux yeux des communes concernées, les inconvénients l’emportent. Des changements prévus à Renens ou Lausanne pour rejoindre Genève en sont la cause.

Bienne, Delémont, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, le Réseau des villes de l’Arc jurassien, Morges et Genève réclament donc une « réduction sensible de la durée des désagréments annoncés et une augmentation du nombre de connexions directes maintenues ». /ATS-lad-gtr