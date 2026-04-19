Aucun train au départ de Delémont dans la nuit de dimanche à lundi

Les trains au départ de Delémont ne circuleront pas dans la nuit de dimanche à lundi. L’interruption du trafic a lieu entre 21h le soir et 4h le matin. Le chantier « inévitablement bruyant » consiste en des travaux d'entretien sur les lignes de contact, écrivent les CFF dans une communication. Des bus de remplacement permettront aux voyageurs d’atteindre leur destination, précisent les CFF.



Les mêmes travaux continueront les nuits du 20 au 24 avril et du 26 avril au 1er mai de 23h30 à 5h, sans toutefois empêcher les arrivées et départs de trains. /comm-jad