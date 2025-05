Importants changements dans les transports publics jurassiens

L’horaire des transports 2026 (qui sera instauré en décembre 2025) sera marqué par d’importants changements pour les usagers du train et du bus dans le Jura. L’offre a été présentée par les responsables cantonaux lors de l’assemblée de l’Association jurassienne des communes (AJC) ce mercredi soir à Glovelier. Les liaisons nationales vers Bâle et Lausanne se feront deux fois par heure grâce à la rénovation du tunnel de Grellingue. En Ajoie, les trains suisses devront s’arrêter à la frontière à Delle, mais deux liaisons horaires entre Boncourt et Delémont sont prévues durant la journée. Ce sera aussi le cas entre Bonfol et le chef-lieu jurassien.

Les nouvelles sont moins réjouissantes au sujet de l’offre de bus. La Confédération, qui paie 74% des charges, applique plus strictement ses critères de financement. Le maintien de l’offre actuelle reviendrait à augmenter les coûts annuels à la charge du canton et des communes de 5,5 millions de francs. La proposition présentée aux communes prévoit une réduction de l’offre de 15%. Les coûts supplémentaires seront de 1,7 million pour le canton et 500'000 francs pour les communes.

Plusieurs maires ont fait part de leurs préoccupations. Les décisions définitives seront prises par le Gouvernement au mois de juin. /rce