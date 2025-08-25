Travaux prévus sur la ligne CFF entre Delémont et Moutier

Les CFF veulent entreprendre des travaux sur la ligne Delémont-Moutier. Un projet a été publié la semaine passée dans le Journal officiel. Les plans sont mis à l’enquête jusqu’au 19 septembre. Les travaux doivent permettre de renouveler la voie ferrée entre Choindez et Courrendlin et de prévenir d’éventuelles crues.

Les interventions sont envisagées en deux temps. Tout d’abord, il est prévu d’installer des ouvrages de protection des voies dans le périmètre de la Combe Pierre à Choindez. L’objectif est de sécuriser les voies contre les dangers naturels liés au torrent et d’installer un nouveau filet de protection. Ces travaux pourraient avoir lieu pendant l’automne 2026. Ils n’impacteront pas les voyageurs. Un peu plus tard, à partir du début de l’année 2027, les CFF envisagent des travaux pendant neuf mois, en plusieurs phases entre Choindez et Courrendlin. L’ex-régie fédérale prévoit de créer un nouveau système de drainage des eaux et de revoir un aiguillage à la gare de Choindez. Dans un deuxième temps, les CFF ont pour objectif de renouveler la voie entre Choindez et Courrendlin, sur environ trois kilomètres. Il s’agit « d’un projet usuel d’entretien des voies », selon les CFF. Ces derniers précisent que la circulation des trains ne serait pas impactée pendant la majeure partie des travaux. /mle