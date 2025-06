La voie ferrée entre Sonceboz-Sombeval et Moutier doit être renouvelée

Les gares de Tavannes, Reconvilier, Malleray-Bévilard et Court vont aussi être rénovées. Principalement pour mettre les quais à niveau, et permettre l’accès aux trains aux personnes en situation de handicap et aux personnes transportant des poussettes ou des valises. Les gares de Moutier et Sonceboz-Sombeval ont fait l’objet de projets de modernisation séparés.

La voie ferrée sera fermée de septembre 2026 à septembre 2027 et des bus de remplacement seront mis en place, dont certains dédiés aux écoliers. Il est possible de consulter les dossiers du projet jusqu’au 8 juillet prochain dans les communes de Sonceboz-Sombeval, Tavannes, Reconvilier, Loveresse, Valbirse, Sorvilier, Court et Moutier./cgr