Mélanger les compétences pour davantage d’émulation

C’est une collaboration qui porte ses fruits… une quarantaine d’étudiants du Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF) ont travaillé sur des projets de créations d’entreprises. Résultat : sept entreprises ont été développées dans différents domaines grâce au cours « Création d’entreprises » qui a été mis sur pied il y a plusieurs années. Ces entreprises ont été présentées mardi soir par les étudiants. Ce projet met en commun les savoir-faire des étudiants de la Division technique du CEJEF et de deux de la Division commerciale. Cela a permis de « transposer dans la pratique leurs connaissances théoriques et leurs diverses compétences afin d’atteindre plusieurs objectifs », selon les responsables de la mise en place de ce cours. Le directeur de la Division commerciale du CEJEF Claude Maitre et celui de la Division technique Loïc Stalder se réjouissent de ce travail en commun qui permet aux étudiants de mettre un premier pied dans le monde actif.





Plusieurs étapes

Différents processus sont requis et les étudiants sont encadrés à chacun d’eux. Tout d’abord, les jeunes entrepreneurs doivent plancher sur un projet et faire marcher leur créativité. Ils présentent et défendent leur projet devant un comité de sélection composé de professionnels de la finance et de l’industrie, notamment. Une fois cette première étape franchie, les étudiants étudient la faisabilité de leur projet. C’est seulement après ceci qu’ils peuvent développer concrètement leurs idées. D’ailleurs, la quarantaine d’étudiants de la volée présentée mardi n’a pas manqué d’inspiration… en effet, les sept entreprises créées explorent des domaines différents. On peut notamment découvrir des savons artisanaux, une planche apéro jurassienne, un kit pour faire la lessive, un jeu ou encore un support de verre pour l’accrocher à sa ceinture… Pamir ces sept projets, plusieurs seront pérennisés. /mle