Alerte au souchet comestible

Les agriculteurs qui soupçonnent la présence de la plante sur leurs champs doivent contacter la station phytosanitaire du Jura au 032 545 56 13 ou via phytosanitaire@frij.ch , afin d'organiser une lutte coordonnée contre la plante. En ce qui concerne la parcelle infestée à Develier, des discussions sont en cours entre la station phytosanitaire et l'agriculteur : l'éradication de toute la culture serait le moyen le plus efficace pour lutter contre le souchet, selon Julien Berberat. /cto