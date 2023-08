Rendez-vous sport : rencontre avec Yoan Epitaux

Il est le Jurassien qui brille sous les couleurs du club phare de football dans l’arc jurassien. Ce lundi matin, pour la rentrée de La Matinale, on vous propose un portrait de Yoan Epitaux, 22 ans. Ce dernier est défenseur central à Neuchâtel Xamax. Titularisé en ce début de saison, il a profité du bon départ du pensionnaire de La Maladière : « Tout est plus agréable quand on commence bien un championnat », sourit le jeune Taignon qui savoure après une blessure qui l’a longtemps tenu éloigné des terrains la saison passée. En ce début de saison, il bénéficie de la confiance de son entraineur Uli Forte. Les Neuchâtelois ont d’ailleurs entamé l’exercice tambour battant, engrangeant 10 points en quatre sorties. Ils sont aujourd’hui en tête du classement de Challenge League et Yoan Epitaux entend bien continuer de la sorte, lui qui veut « engranger un maximum de points » pour garder « une bonne ambiance dans l’équipe ». /mle