Les frères Filieri visent le sommet mondial du padel

Les frères Filieri ne passent pas inaperçus sur les terrains de padel. Dimanche dernier, Nathan et Benjamin ont réalisé une véritable razzia aux Championnats de Suisse de la discipline. Ensemble, ils ont décroché les titres nationaux en U16 et en U18. Benjamin a même ajouté une troisième couronne à son palmarès en remportant également le titre en U14, associé à un autre joueur. « Notre travail paye, on est très contents » explique Nathan. « On a travaillé très dur cette saison, on a fait de bons résultats », ajoute son frère Benjamin.

Ces performances s’inscrivent dans une excellente dynamique. À l’échelle européenne, les deux frères occupent actuellement la quatrième place du classement U16. Ils pointent même au cinquième rang mondial dans cette catégorie.