Les frères Filieri visent le sommet mondial du padel

À 16 et 14 ans, Nathan et Benjamin Filieri, originaires de Moutier, s’imposent parmi les meilleurs ...
Les frères Filieri visent le sommet mondial du padel

À 16 et 14 ans, Nathan et Benjamin Filieri, originaires de Moutier, s’imposent parmi les meilleurs joueurs de leur catégorie. Installés en grande partie à Pérouse, en Italie, les deux frères viennent de réaliser une belle moisson aux Championnats de Suisse.

Nathan et Benjamin Filieri, de Moutier, aspirent à se faire un nom dans le monde du padel. Nathan et Benjamin Filieri, de Moutier, aspirent à se faire un nom dans le monde du padel.

Les frères Filieri ne passent pas inaperçus sur les terrains de padel. Dimanche dernier, Nathan et Benjamin ont réalisé une véritable razzia aux Championnats de Suisse de la discipline. Ensemble, ils ont décroché les titres nationaux en U16 et en U18. Benjamin a même ajouté une troisième couronne à son palmarès en remportant également le titre en U14, associé à un autre joueur. « Notre travail paye, on est très contents » explique Nathan. « On a travaillé très dur cette saison, on a fait de bons résultats », ajoute son frère Benjamin.

Ces performances s’inscrivent dans une excellente dynamique. À l’échelle européenne, les deux frères occupent actuellement la quatrième place du classement U16. Ils pointent même au cinquième rang mondial dans cette catégorie.

Entretien avec Nathan et Benjamin Filieri

Ecouter le son

Direction l’Italie pour progresser davantage

Depuis quelques semaines, Nathan et Benjamin vivent et s’entraînent principalement à Pérouse, en Italie, afin de poursuivre leur progression. Leur ambition est de terminer l’année au sommet du classement mondial. « On sait que ça sera dur, mais on va essayer », assure Benjamin, qui précise que pour rester à ce niveau, c’est la régularité qui prime. Pour y parvenir, ils participeront encore à un tournoi en Belgique, avant de disputer en décembre les finales européennes U16, qui réuniront les meilleures paires du continent. /mle-tna


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Région    Actualisé le 09.11.2026 - 07:59

Record égalé pour Moutier Expo

Record égalé pour Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 18:24

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 13:04

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 09:41

Articles les plus lus

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:08

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 09:41

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 13:04

Record égalé pour Moutier Expo

Record égalé pour Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 18:24

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:08

Une station-service braquée à Boncourt

Une station-service braquée à Boncourt

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:09

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 09:41

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 13:04

Des puzzles plutôt que des écrans

Des puzzles plutôt que des écrans

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 12:34

« Chaud Devant » : Charline Muller

« Chaud Devant » : Charline Muller

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 17:30

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:08

Une station-service braquée à Boncourt

Une station-service braquée à Boncourt

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:09