Les frères Filieri visent le sommet mondial du padel

À 16 et 14 ans, Nathan et Benjamin Filieri, originaires de Moutier, s’imposent parmi les meilleurs joueurs de leur catégorie. Installés en grande partie à Pérouse, en Italie, les deux frères viennent de réaliser une belle moisson aux Championnats de Suisse.
Les frères Filieri ne passent pas inaperçus sur les terrains de padel. Dimanche dernier, Nathan et Benjamin ont réalisé une véritable razzia aux Championnats de Suisse de la discipline. Ensemble, ils ont décroché les titres nationaux en U16 et en U18. Benjamin a même ajouté une troisième couronne à son palmarès en remportant également le titre en U14, associé à un autre joueur. « Notre travail paye, on est très contents » explique Nathan. « On a travaillé très dur cette saison, on a fait de bons résultats », ajoute son frère Benjamin.
Ces performances s’inscrivent dans une excellente dynamique. À l’échelle européenne, les deux frères occupent actuellement la quatrième place du classement U16. Ils pointent même au cinquième rang mondial dans cette catégorie.
Entretien avec Nathan et Benjamin Filieri
Direction l’Italie pour progresser davantage
Depuis quelques semaines, Nathan et Benjamin vivent et s’entraînent principalement à Pérouse, en Italie, afin de poursuivre leur progression. Leur ambition est de terminer l’année au sommet du classement mondial. « On sait que ça sera dur, mais on va essayer », assure Benjamin, qui précise que pour rester à ce niveau, c’est la régularité qui prime. Pour y parvenir, ils participeront encore à un tournoi en Belgique, avant de disputer en décembre les finales européennes U16, qui réuniront les meilleures paires du continent. /mle-tna