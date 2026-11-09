Porrentruy prévoit une baisse d’impôt dans son budget 2027

La quotité d’impôt devrait diminuer à Porrentruy. Le Conseil municipal va proposer une baisse fiscale jeudi soir au législatif, de 0,05 points. La quotité d’impôt se montrait ainsi à 2 points. Le compte général du budget 2027 prévoit un bénéfice de 29'898 francs, sans toucher à la réserve de politique budgétaire qui s’élève à 5,9 millions de francs. Le compte global, qui englobe les financements spéciaux, table sur un excédent de revenus de 141'663 francs. Après plusieurs années, où le discours était aux économies, les efforts payent, d’après le conseiller municipal en charge des finances, Alain Theilkaes.
Alain Theilkaes : « Le Conseil municipal et l’ensemble des collaborateurs travaillent fort. »
Des chiffres résolument positifs en 2027
Plusieurs conditions devaient être remplies avant que le Conseil municipal ne propose cette baisse de la quotité d’impôt, qui représente 400'000 francs de rentrées fiscales à compenser. Alain Theilkaes relève que la marge d’autofinancement est bonne, que la réserve de politique budgétaire est bien garnie, que le plein renchérissement des salaires a été accordé aux collaborateurs, et que les associations et les entreprises ne subiraient pas le contre-coup de cette baisse fiscale.
Un moyen d’aider la population
Le maire de Porrentruy estime que cette baisse de la quotité d’impôt est « un signal fort pour la ville et s’adresse à l’ensemble de la population qui est frappée par la cherté du coût de la vie. » Philippe Eggertswyler souhaite que cette mesure puisse encourager l’attractivité de la ville et améliorer les conditions cadres des entreprises. Cette annonce intervient quelques mois avant le début de la campagne en vue des élections communales.
Philippe Eggertswyler : « C’est un vœu du Conseil municipal de proposer ça au Conseil de ville. »
Philippe Eggertswyler, qui termine sa première législature, confirme son fort intérêt pour un nouveau mandat. L’élu PCSI affirme que cette baisse de quotité d’impôt est souhaitée par l’ensemble du Conseil municipal et est le fruit du travail de tous les membres de l’exécutif. /ncp