Porrentruy prévoit une baisse d’impôt dans son budget 2027

Le Conseil de ville de Porrentruy devra se prononcer jeudi soir sur le budget 2027 qui prévoit ...
Porrentruy prévoit une baisse d’impôt dans son budget 2027

Le Conseil de ville de Porrentruy devra se prononcer jeudi soir sur le budget 2027 qui prévoit une nouvelle quotité d’impôt à 2 points, au lieu de 2,05 points.

Le budget 2027 de Porrentruy se pare de jolies couleurs. Le budget 2027 de Porrentruy se pare de jolies couleurs.

La quotité d’impôt devrait diminuer à Porrentruy. Le Conseil municipal va proposer une baisse fiscale jeudi soir au législatif, de 0,05 points. La quotité d’impôt se montrait ainsi à 2 points. Le compte général du budget 2027 prévoit un bénéfice de 29'898 francs, sans toucher à la réserve de politique budgétaire qui s’élève à 5,9 millions de francs. Le compte global, qui englobe les financements spéciaux, table sur un excédent de revenus de 141'663 francs. Après plusieurs années, où le discours était aux économies, les efforts payent, d’après le conseiller municipal en charge des finances, Alain Theilkaes.

Alain Theilkaes : « Le Conseil municipal et l’ensemble des collaborateurs travaillent fort. »

Ecouter le son

Des chiffres résolument positifs en 2027

Plusieurs conditions devaient être remplies avant que le Conseil municipal ne propose cette baisse de la quotité d’impôt, qui représente 400'000 francs de rentrées fiscales à compenser. Alain Theilkaes relève que la marge d’autofinancement est bonne, que la réserve de politique budgétaire est bien garnie, que le plein renchérissement des salaires a été accordé aux collaborateurs, et que les associations et les entreprises ne subiraient pas le contre-coup de cette baisse fiscale.


Un moyen d’aider la population

Le maire de Porrentruy estime que cette baisse de la quotité d’impôt est « un signal fort pour la ville et s’adresse à l’ensemble de la population qui est frappée par la cherté du coût de la vie. » Philippe Eggertswyler souhaite que cette mesure puisse encourager l’attractivité de la ville et améliorer les conditions cadres des entreprises. Cette annonce intervient quelques mois avant le début de la campagne en vue des élections communales.

Philippe Eggertswyler : « C’est un vœu du Conseil municipal de proposer ça au Conseil de ville. »

Ecouter le son

Philippe Eggertswyler, qui termine sa première législature, confirme son fort intérêt pour un nouveau mandat. L’élu PCSI affirme que cette baisse de quotité d’impôt est souhaitée par l’ensemble du Conseil municipal et est le fruit du travail de tous les membres de l’exécutif. /ncp


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Rendez-vous sport » : Les frères Filieri visent le sommet mondial du padel

« Rendez-vous sport » : Les frères Filieri visent le sommet mondial du padel

Région    Actualisé le 09.11.2026 - 12:09

Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Région    Actualisé le 09.11.2026 - 12:57

Record égalé pour Moutier Expo

Record égalé pour Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 18:24

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 13:04

Articles les plus lus

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 09:41

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 13:04

Record égalé pour Moutier Expo

Record égalé pour Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 18:24

Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Région    Actualisé le 09.11.2026 - 12:57

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:08

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 09:41

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Jean-Baptiste Thoret : « Le plus dur est de trouver le chemin de la salle »

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 13:04

Record égalé pour Moutier Expo

Record égalé pour Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 18:24

« Chaud Devant » : Charline Muller

« Chaud Devant » : Charline Muller

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 17:30

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Des arbres plantés pour l’AJAFEC

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:08

Une station-service braquée à Boncourt

Une station-service braquée à Boncourt

Région    Actualisé le 07.11.2026 - 19:09

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Le golf fait son trou à Moutier Expo

Région    Actualisé le 08.11.2026 - 09:41