Porrentruy prévoit une baisse d’impôt dans son budget 2027

Des chiffres résolument positifs en 2027

Plusieurs conditions devaient être remplies avant que le Conseil municipal ne propose cette baisse de la quotité d’impôt, qui représente 400'000 francs de rentrées fiscales à compenser. Alain Theilkaes relève que la marge d’autofinancement est bonne, que la réserve de politique budgétaire est bien garnie, que le plein renchérissement des salaires a été accordé aux collaborateurs, et que les associations et les entreprises ne subiraient pas le contre-coup de cette baisse fiscale.





Un moyen d’aider la population

Le maire de Porrentruy estime que cette baisse de la quotité d’impôt est « un signal fort pour la ville et s’adresse à l’ensemble de la population qui est frappée par la cherté du coût de la vie. » Philippe Eggertswyler souhaite que cette mesure puisse encourager l’attractivité de la ville et améliorer les conditions cadres des entreprises. Cette annonce intervient quelques mois avant le début de la campagne en vue des élections communales.