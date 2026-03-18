Les communes du district de Porrentruy veulent collaborer davantage

Répondant à un questionnaire soumis par le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, toutes ont émis le souhait de mutualiser davantage les tâches, et plus des 2 tiers d’entre elles ont fait part de leur intérêt à étudier les conditions d’une fusion à l'échelle du district.
Les communes du district de Porrentruy veulent aller de l’avant en collaborant davantage. C’est l’un des enseignements d’un sondage présenté mercredi soir lors de l’assemblée générale du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Ce sondage est la dernière étape en date d’un processus initié il y a plusieurs années et qui a pour objectif de réfléchir à un nouveau système de gouvernance pour le SIDP et par extension et de poser les jalons d’une éventuelle fusion des communes du district.
À l’unanimité, les communes ont fait part de leur souhait de mutualiser davantage les tâches qui leur sont dévolues. « C’était déjà la volonté émise par les communes, c’est un mouvement naturel qui se confirme finalement », se réjouit le porteur du dossier Thierry Crétin. Le maire de Basse-Allaine s’est surtout réjoui de la réponse à la seconde question. 13 communes sur 19 ont fait part de leur souhait d’étudier les conditions d’une fusion de l’ensemble des communes du district, en collaboration avec l’association jurassienne des communes et le canton. « Ce n’est pas un oui catégorique à la fusion, mais une volonté de poursuivre les réflexions », précise Thierry Crétin.
Une démarche qui s'inscrit en complémentarité avec celle de l'AJC
La ministre en charge des communes s’est également réjouie du résultat de ce sondage. « Démonstration est faite de vouloir poursuivre dans les collaborations intercommunales, a déclaré Rosalie Beuret Siess. On accueille de manière très positive le mouvement qui est en train d’être initié avec ce projet. » Une démarche qui fait d’ailleurs écho au projet initié par l'Association jurassienne des communes, « Racines Communes », qui entend fonctionner de manière complémentaire avec le projet du SIDP. « On va s’en inspirer, précise Rosalie Beuret Siess, et nous allons développer certains outils qui pourront aussi être utiles au SIDP également. »
Thierry Crétin : « C’est un mouvement naturel qui se confirme. »
Les communes fusionnées plus frileuses
Parmi les communes qui ont répondu négativement au sondage figurent plusieurs communes fusionnées, comme Basse-Vendline, Haute-Ajoie, La Baroche ou Damphreux-Lugnez. Seules Clos du Doubs et Basse-Allaine ont répondu favorablement. « Ces communes ont déjà vécu ce genre de processus et en connaissent les difficultés, reconnaît Thierry Crétin. C’est à nous de faire les études nécessaires pour les rassurer sur ces points-là. » Le maire de Basse-Vendline John Moser estime par exemple qu’il est encore trop tôt pour parler de commune unique. « C’est un sujet qui a fait fortement débat au sein de la commune », reconnaît l’élu qui mentionne notamment la crainte d’une perte de proximité si une fusion à trop grande échelle devait se faire.
La suite du processus doit encore être définie, mais elle impliquera les exécutifs communaux et leur personnel, ainsi que la population, à travers des ateliers au mois de juin, en lien avec le projet « Racines communes » porté par l’AJC.
« C’est à nous de mener les études pour les rassurer. »
Un nouveau membre au comité du SIDP
Le comité du SIDP est à nouveau au complet. Le maire de Fontenais Victor Egger a été élu mercredi soir et succède ainsi à Jean-Paul Lachat, élu au Gouvernement jurassien. À noter que le maire de Coeuve, Pierre André Henzelin, a également fait acte de candidature. À l’issue du vote à bulletin secret, Victor Egger a remporté 11 voix contre 7 pour Pierre-André Henzelin. /tna