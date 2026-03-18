Les communes du district de Porrentruy veulent collaborer davantage

Les communes du district de Porrentruy veulent aller de l’avant en collaborant davantage. C’est l’un des enseignements d’un sondage présenté mercredi soir lors de l’assemblée générale du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Ce sondage est la dernière étape en date d’un processus initié il y a plusieurs années et qui a pour objectif de réfléchir à un nouveau système de gouvernance pour le SIDP et par extension et de poser les jalons d’une éventuelle fusion des communes du district.

À l’unanimité, les communes ont fait part de leur souhait de mutualiser davantage les tâches qui leur sont dévolues. « C’était déjà la volonté émise par les communes, c’est un mouvement naturel qui se confirme finalement », se réjouit le porteur du dossier Thierry Crétin. Le maire de Basse-Allaine s’est surtout réjoui de la réponse à la seconde question. 13 communes sur 19 ont fait part de leur souhait d’étudier les conditions d’une fusion de l’ensemble des communes du district, en collaboration avec l’association jurassienne des communes et le canton. « Ce n’est pas un oui catégorique à la fusion, mais une volonté de poursuivre les réflexions », précise Thierry Crétin.





Une démarche qui s'inscrit en complémentarité avec celle de l'AJC

La ministre en charge des communes s’est également réjouie du résultat de ce sondage. « Démonstration est faite de vouloir poursuivre dans les collaborations intercommunales, a déclaré Rosalie Beuret Siess. On accueille de manière très positive le mouvement qui est en train d’être initié avec ce projet. » Une démarche qui fait d’ailleurs écho au projet initié par l'Association jurassienne des communes, « Racines Communes », qui entend fonctionner de manière complémentaire avec le projet du SIDP. « On va s’en inspirer, précise Rosalie Beuret Siess, et nous allons développer certains outils qui pourront aussi être utiles au SIDP également. »