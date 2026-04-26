Sprint final pour les derniers bons destinés à l’entretien de son vélo

C’est un programme de subvention qui a fait mouche. À la fin de l’hiver, la Municipalité de Porrentruy annonçait offrir des rabais de 50 francs par ménage pour la révision, la réparation et le nettoyage d’un vélo chez les deux prestataires présents dans le chef-lieu ajoulot. Ainsi depuis le 1er mars, de nombreux Bruntrutains ont amené leur vélo chez OLIVELO et Cycles et Motos Refouss. À tel point, qu’il ne reste plus qu’une poignée de bons à disposition.

Un engouement qui réjouit le conseiller municipal en charge de la mobilité. Julien Parietti rappelle que cette action s’inscrit dans la promotion de la mobilité douce, mais vise également à favoriser les circuits courts en mettant en avant des magasins de la région et à rallonger la durée de vie des objets. Vu le succès rencontré, cette action devrait être remise sur pied à un rythme qui reste à définir. La Municipalité fait aussi la promotion de la mobilité chez les personnes âgées et de la mobilité douce auprès des enfants.