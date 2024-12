Un compromis trouvé au Banné

Les associations de défense de la nature et la Municipalité ont trouvé un compromis concernant le site du Banné à Porrentruy. Après l’échec des conciliations, le dialogue a repris et une convention qui inclut plusieurs compensations en faveur de la nature a été signée, selon une annonce transmise ce mardi. Les signataires Pro Natura Jura, Pro Natura Suisse, la Société des sciences naturelles du Pays de Porrentruy et la Municipalité estiment que les conditions de développement du secteur sont désormais réunies et prennent en compte « à la fois les nouvelles activités de sports et loisirs et la protection de la nature ».

Les compensations en faveur de la nature concernent la mise en réserve forestière de plus de 10'000 m2 appartenant à la bourgeoisie de Porrentruy, ce qui restreint fortement les potentiels impacts humains sur ce terrain. Deux secteurs agricoles, d’une surface de plus de 13'000 m2, seront exploités de manière extensive selon des conditions de Pro Natura Jura. Autre compensation, l’éclairage du terrain de football sera assaini pour limiter les nuisances pour la faune. Des mesures spécifiques seront aussi mises en œuvre à proximité de l’étang Corbat, site d’importance nationale pour la reproduction des batraciens. Enfin, le parking prévu sera réduit de 10 places de stationnement pour un total final de 46 places.

En résumé, cette convention permet, selon les signataires, de concilier infrastructures sportives et touristiques avec la biodiversité. La Municipalité espère obtenir les permis de construire au plus tard en janvier prochain et ainsi lancer les travaux dans la foulée. Un bike park, un accrobranche et un parcours d’arbalète ainsi que des vestiaires et une buvette de l’Union Jura rugby verront le jour. /comm-mmi