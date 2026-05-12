Une opposition au règlement de police de Porrentruy

Les modifications du règlement général de police de Porrentruy ne sont pas encore entrées en force. Approuvé lors de la séance du Conseil de ville du 19 mars, le texte fait face à une opposition, alors que le délai est échu depuis lundi. Des modifications portent notamment sur l’accès à la piscine en plein air. Les nouveaux articles prévoient que le Conseil municipal peut prendre des mesures visant à restreindre ou organiser l’accès à la piscine municipale.

L’opposition est signée par 17 personnes, dont des membres du Parti socialiste, du CS-POP et des Vert-e-s, et vise principalement la notion de catégorie d’usagers prioritaires, contenue dans l’alinéa 2. Déjà lors de la séance du Conseil de ville, le PS affirmait que l’application de l’article 50 peut avoir un effet potentiellement discriminatoire.

L’opposition sur le règlement général de police sera traitée par le délégué aux affaires communales. /ncp