Une opposition au règlement de police de Porrentruy

Au terme du délai imparti, une opposition, signée par des citoyens et des élus des partis de ...
Une opposition au règlement de police de Porrentruy

Au terme du délai imparti, une opposition, signée par des citoyens et des élus des partis de gauche, a été formulée contre ce document qui encadre notamment l’accès à la piscine municipale.

Une opposition contre le règlement de police de Porrentruy a été déposée. (Photo d'archives : Georges Henz) Une opposition contre le règlement de police de Porrentruy a été déposée. (Photo d'archives : Georges Henz)

Les modifications du règlement général de police de Porrentruy ne sont pas encore entrées en force. Approuvé lors de la séance du Conseil de ville du 19 mars, le texte fait face à une opposition, alors que le délai est échu depuis lundi. Des modifications portent notamment sur l’accès à la piscine en plein air. Les nouveaux articles prévoient que le Conseil municipal peut prendre des mesures visant à restreindre ou organiser l’accès à la piscine municipale. 

L’opposition est signée par 17 personnes, dont des membres du Parti socialiste, du CS-POP et des Vert-e-s, et vise principalement la notion de catégorie d’usagers prioritaires, contenue dans l’alinéa 2. Déjà lors de la séance du Conseil de ville, le PS affirmait que l’application de l’article 50 peut avoir un effet potentiellement discriminatoire.

L’opposition sur le règlement général de police sera traitée par le délégué aux affaires communales. /ncp


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La piscine de Delémont ouvrira avec quelques jours de retard

La piscine de Delémont ouvrira avec quelques jours de retard

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 17:49

Une large coalition fait front commun contre l’initiative de l’UDC

Une large coalition fait front commun contre l’initiative de l’UDC

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 18:31

Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 18:33

Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 16:43

Articles les plus lus

Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 16:32

Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 16:43

La piscine de Delémont ouvrira avec quelques jours de retard

La piscine de Delémont ouvrira avec quelques jours de retard

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 17:49

Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 18:33

Patoisromands.ch : une plateforme intercantonale inédite

Patoisromands.ch : une plateforme intercantonale inédite

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 15:16

Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 16:32

Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Des affrontements entre recrues à la caserne de Bure

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 16:43

Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 18:33

Le protoxyde d’azote ne pose encore pas de problèmes dans le Jura

Le protoxyde d’azote ne pose encore pas de problèmes dans le Jura

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 13:00

Un emblème du jardin botanique disparaît

Un emblème du jardin botanique disparaît

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 13:02

Patoisromands.ch : une plateforme intercantonale inédite

Patoisromands.ch : une plateforme intercantonale inédite

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 15:16

Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Région    Actualisé le 12.05.2026 - 16:32