Le Conseil municipal de Porrentruy désavoué sur les chiens

Les conseillers de ville de Porrentruy ont refusé l’entrée en matière sur un nouvel article du règlement de taxe et de garde des chiens. Par 19 non contre 15 oui et 7 abstentions, les élus n’ont pas laissé la compétence au Conseil municipal de désigner des zones du territoire communal dans lesquelles la présence de chiens est interdite. Cet article a été rédigé à la suite d’un arrêté pris au printemps dernier pour interdire les canidés à la place des Bennelats et le long de la promenade Marie-Madeleine Prongué. A l’époque déjà, cette décision avait fait polémique. Jeudi soir, le refus du texte est venu du groupe PS-Les Verts, ainsi que de plusieurs membres répartis dans les trois autres groupes.

Didier Nicoulin du PLR a précisé que l’actuel règlement contenait déjà des articles pour limiter les nuisances des chiens, comme la nécessité de les tenir en laisse. Un règlement de 2003 qui, selon lui, date et qui mériterait d’être revu en profondeur. Pour le libéral-radical, la proposition de l’exécutif reviendrait à lui laisser tout loisir de décider de nouveaux lieux d’exclusion sans justification. « Il ouvre la porte à l’arbitraire », explique le Bruntrutain.





Le groupe PS-Les Verts tire à la même corde

Une fois n’est pas coutume, Baptiste Laville (groupe PS-Les Verts) a partagé la position du PLR. Selon l’écologiste, « le Conseil municipal choisit de modifier la loi pour se légitimer et se donner plus de marge de manœuvre à l’avenir ». Le maire de Porrentruy s’est engagé devant les élus à réviser dans un second temps le règlement concerné, mais d’accepter cette mesure, attendue par certains Bruntrutains. A une faible majorité, les conseillers de ville ont refusé l'entrée en matière de ce point. /ncp