Piscine de Porrentruy : la police cantonale n’a pas « validé » le règlement

Alors que la modification du règlement de police de Porrentruy doit être débattue ce jeudi soir en Conseil de ville concernant l’ajout d’un article lié à l’accès à la piscine plein air, le Service de l’information et de la communication (SIC) du Canton du Jura tient à apporter un correctif. Le message du Conseil municipal mentionnait que le « nouvel article a été validé par le SIDP, le

délégué aux communes et la police cantonale », tel que relayé par RFJ. Or, le SIC juge la formulation erronée et précise que la police « ne s’est pas prononcée sur le fond de cet article, mais a uniquement considéré que cela ne posait pas de problème sur plan opérationnel ».





La police n’a pas émis d’avis juridique

Comprenez que la police cantonale n’a pas émis un quelconque avis juridique quant à la légalité de cet article, il n’est en effet « pas du ressort de la police de valider ou non ce type de disposition », explique Olivier Guerdat, chef du Service de l’information et de la communication. Le canton précise que ces éléments de langage ont, désormais, aussi été corrigés auprès du délégué aux communes ainsi que par la municipalité de Porrentruy avant le débat devant le Conseil de ville ce jeudi. À la suite de la polémique née des restrictions d’accès à la piscine imposées l’été dernier, ce nouvel article vise à ancrer dans le règlement la possibilité pour le Conseil municipal de prendre « des mesures temporaires ou permanentes visant à limiter, restreindre ou organiser l’accès à la piscine ». L’alinéa 2 évoque la possibilité de prévoir des catégories « d’usagers prioritaires (résidents, titulaires d’un abonnement, détenteurs d’un permis de travail ou d’établissement) lorsque la capacité ou la sécurité l’exige ». /jpi