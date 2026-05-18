Pour un renouveau du marché de Porrentruy

Le groupe PS-Les Verts s’inquiète du manque de dynamisme du marché hebdomadaire dans une question ...
Pour un renouveau du marché de Porrentruy

Le groupe PS-Les Verts s’inquiète du manque de dynamisme du marché hebdomadaire dans une question écrite, qui sera traitée jeudi prochain lors du Conseil de ville.

A la recherche d'un second souffle. (Photo : illustration libre de droit) A la recherche d'un second souffle. (Photo : illustration libre de droit)

Le groupe PS-Les Verts s’inquiète pour le marché hebdomadaire de Porrentruy. Dans une question écrite, quelques pistes sont évoquées pour relancer un certain dynamisme et attirer des exposants. La réponse de l’exécutif sera soumise jeudi soir au Conseil de ville. Le groupe demande notamment de mettre à disposition des stands pour faciliter la venue de marchands. La Municipalité confirme la possibilité d’emprunter un banc et souligne le déménagement temporaire de la manifestation dans la rue Pierre-Péquignat, au lieu de la rue des Malvoisins. Ainsi depuis début avril, le marché hebdomadaire se tient dans ce secteur entièrement rénové.

L’une des exposantes régulières, Cécile Coppola, confirme que cette nouvelle localisation est bénéfique. C’est, selon elle, plus aéré. La rue dispose de bornes électriques qui facilitent le travail des exposants et pourraient en attirer de nouveaux. Cécile Coppola relève aussi les synergies qui s’opèrent avec les boutiques avoisinantes. La présence de terrasses et de cafés à la rue des Malvoisins pouvait retenir les clients à descendre la rue.


La route de Courgenay sur la table

Un gros crédit sera également à l’ordre du jour du Conseil de ville. Les élus bruntrutains devront se prononcer sur un montant de 1'980'000 francs pour la réfection de la route de Courgenay. Un projet porté par le canton qui prend à sa charge la réfection de la chaussée, estimée à environ trois millions de francs. Porrentruy veut profiter de ces travaux pour assainir les infrastructures souterraines, les trottoirs et améliorer la mobilité douce. /ncp


 

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