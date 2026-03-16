Vers un cadre légal pour gérer l’accès à la piscine municipale de Porrentruy

Des mesures qui restent à définir

Les modifications du règlement sont identiques aux mesures prises en urgence en juillet, à savoir une liste d’usagers prioritaires, qui sont les résidents, les titulaires d’un abonnement, les détenteurs d’un permis d’établissement ou de travail. Toutefois, le maire affirme que rien n’est décidé pour la prochaine saison qui s’ouvre en mai. « Pour nous ce qui est important, c’est de mettre quelque chose en place en lien avec la proportion. »





Réactions aussi après la polémique des chiens

Une autre modification du règlement sera soumise jeudi aux conseillers de ville. Un article dans le règlement de taxe et de garde des chiens pourrait faire son apparition, après une autre polémique au printemps 2025. Un arrêté interdisait aux chiens de se trouver le long de la Promenade Marie-Madeleine Prongué. « On remarque aujourd’hui que ce serait important d’avoir une base juridique plus solide lorsqu’on prend des décrets », souligne l’élu PCSI. Lui-même propriétaire d’un chien, il relève qu’aucun autre endroit n’est pour le moment en réflexion. Mais Philippe Eggertswyler souhaite que les autorités municipales aient les moyens d’intervenir en fonction de l’évolution de la ville. /ncp