Vers un cadre légal pour gérer l’accès à la piscine municipale de Porrentruy

Le Conseil municipal de Porrentruy tire les leçons de la polémique née l’été dernier autour de la piscine en plein air. Jeudi, lors de la séance du Conseil de ville, un point concerne la modification du règlement général de police en lien avec l’accès à cette infrastructure gérée par le SIDP (Syndicat intercommunal du district de Porrentruy). L’année passée, des mesures avaient été prises en urgence pour assurer la sécurité du site, face à une forte fréquentation et des actes d’incivilité. L’exécutif souhaite améliorer les bases légales pour « asseoir en toute légitimité de nouvelles prescriptions ». Il est notamment question de prévoir des catégories d’usagers prioritaires. Le maire de Porrentruy est certain que ces articles sont conformes au droit supérieur. Philippe Eggertswyler indique que les modifications du règlement ont été validées par le SIDP, par le délégué aux communes et par la Police cantonale. « On a fait les choses de manière juste. Maintenant, c’est le débat politique qui va se faire », relève le Bruntrutain.
Philippe Eggertswyler : « Ce qui est important, c’est la proportionnalité. »
Des mesures qui restent à définir
Les modifications du règlement sont identiques aux mesures prises en urgence en juillet, à savoir une liste d’usagers prioritaires, qui sont les résidents, les titulaires d’un abonnement, les détenteurs d’un permis d’établissement ou de travail. Toutefois, le maire affirme que rien n’est décidé pour la prochaine saison qui s’ouvre en mai. « Pour nous ce qui est important, c’est de mettre quelque chose en place en lien avec la proportion. »
Réactions aussi après la polémique des chiens
Une autre modification du règlement sera soumise jeudi aux conseillers de ville. Un article dans le règlement de taxe et de garde des chiens pourrait faire son apparition, après une autre polémique au printemps 2025. Un arrêté interdisait aux chiens de se trouver le long de la Promenade Marie-Madeleine Prongué. « On remarque aujourd’hui que ce serait important d’avoir une base juridique plus solide lorsqu’on prend des décrets », souligne l’élu PCSI. Lui-même propriétaire d’un chien, il relève qu’aucun autre endroit n’est pour le moment en réflexion. Mais Philippe Eggertswyler souhaite que les autorités municipales aient les moyens d’intervenir en fonction de l’évolution de la ville. /ncp