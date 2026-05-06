Porrentruy modernise son périphérique piétonnier. La commune annonce mercredi avoir renouvelé les tablettes didactiques qui jalonnent l’itinéraire d’environ 11 km autour de la cité bruntrutaine. L’objectif est d’améliorer l’expérience des promeneurs qui empruntent ce tronçon mis en place en 2009 et enrichi à partir de 2011 par des supports illustrés. « Ce projet, enrichi de contenus artistiques et numériques en collaboration avec le Musée de l’Hôtel-Dieu, valorise le lien entre paysages, patrimoine et art », mentionne le communiqué. Les nouvelles installations mettent en valeur des œuvres picturales en lien direct avec les paysages visibles depuis chaque emplacement. Les illustrations ont notamment été réalisées par les peintres Léon Prêtre, Maurice Lapaire, Guy Lamy et Henry Edouard Huguenin-Virchaux. « Elles sont accompagnées de textes explicatifs, de références sur les artistes, ainsi que de contenus numériques accessibles via QR codes », précise la Ville de Porrentruy. /comm-emu
Porrentruy donne un coup de neuf à son périphérique piétonnier
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