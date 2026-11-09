Loi sur le matériel de guerre : notre débat

La modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre est au cœur de « La Matinale » ...
Loi sur le matériel de guerre : notre débat

La modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre est au cœur de « La Matinale » ce lundi dès 7h30. Philippe Zahno et Loïc Dobler (PS) confronteront leurs points de vue sur l’objet soumis au peuple le 29 novembre prochain.

RFJ consacre quatre débats sur les objets soumis au vote en novembre prochain. (Photo d’illustration.) RFJ consacre quatre débats sur les objets soumis au vote en novembre prochain. (Photo d’illustration.)

Le peuple suisse devra se prononcer sur les exportations d’armes suisses le 29 novembre prochain. Les exportations d'armes suisses sont au cœur d'une votation fédérale le 29 novembre. Le peuple devra décider s'il accepte un assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Le texte vise notamment à faciliter, sous certaines conditions, les exportations vers des États partenaires, même lorsqu'ils sont impliqués dans un conflit armé.


Deux invités seront face à face : Philippe Zahno, secrétaire général du Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité, et le conseiller national jurassien Loïc Dobler (PS). Ils débattront des enjeux liés à cette modification législative. /mlm

Débat à suivre dès 7h30 ci-dessous :


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