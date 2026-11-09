Loi sur le matériel de guerre : notre débat

Le peuple suisse devra se prononcer sur les exportations d’armes suisses le 29 novembre prochain. Les exportations d'armes suisses sont au cœur d'une votation fédérale le 29 novembre. Le peuple devra décider s'il accepte un assouplissement de la loi sur le matériel de guerre. Le texte vise notamment à faciliter, sous certaines conditions, les exportations vers des États partenaires, même lorsqu'ils sont impliqués dans un conflit armé.





Deux invités seront face à face : Philippe Zahno, secrétaire général du Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité, et le conseiller national jurassien Loïc Dobler (PS). Ils débattront des enjeux liés à cette modification législative. /mlm