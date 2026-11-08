Record égalé pour Moutier Expo

Moutier Expo se referme avec un large sourire sur le visage de ses organisateurs. La foire commerciale a attiré plus de 21'000 personnes au Forum de l’Arc entre mercredi et ce dimanche. « C’est un record égalé », a lancé le directeur de la manifestation avec une grande satisfaction à RFJ. Pierre Egger évoque « une très bonne édition ». Selon lui, les 125 exposants présents tout au long des cinq jours de l’événement « sont globalement très satisfaits des affaires réalisées ».





Un invité et un thème porteurs

Le patron de Moutier Expo salue la présence du Golf Club Les Bois comme invité d’honneur de ce 48e millésime. Présente avec un simulateur, l’association sportive « a amené de l’animation et a permis de casser quelques clichés sur le golf ». Quant au thème de la manifestation, les années folles, il a su séduire. « Les exposants ont joué le jeu, encore plus que lors des précédentes éditions. Nous avons reçu beaucoup d’échos positifs par rapport à la décoration générale », se réjouit Pierre Egger.

C’est donc tout naturellement que le directeur de Moutier Expo se tourne déjà vers le futur. Une 49e édition se tiendra du 3 au 7 novembre de l’an prochain au Forum de l’Arc. Le comité d’organisation ne cache pas sa volonté de poursuivre l’aventure jusqu’au 50e. /msc