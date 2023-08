Le programme Univers’elles cherche de nouvelles participantes

Le programme Univers’elles, mis sur pied par le Centre d’animation et de formation pour femmes migrantes (CAFF), revient pour une 9e édition. Chaque année, il permet de former plusieurs duos interculturels : femmes migrantes et femmes de la région se rencontrent environ deux fois par mois pour échanger des cafés, découvrir la région, cuisiner, ou autre. « Une opportunité de rencontre, de partage et de solidarité », écrit le CAFF dans un communiqué de presse. Le programme offre aussi aux femmes migrantes la possibilité de tisser des liens et de pratiquer le français.

En plus des rencontres libres, quatre rendez-vous seront donnés au CAFF entre le mois d’octobre 2023 et le mois de juin 2024, afin que tous les duos puissent se rencontrer et partager leurs expériences. Les femmes intéressées à participer au programme Univers’elles peuvent prendre contact avec le CAFF de Delémont (032 421 90 90) ou celui de Porrentruy (032 421 90 96) ou via info@caff.ch jusqu’au 27 août. /comm-cto