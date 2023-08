Incendie dans une cuisine à Porrentruy

Un incendie s’est déclenché dans la cuisine d’un appartement à la rue de Montjoie 2 à Porrentruy vendredi vers 18h15. Le feu a été rapidement maîtrisé par des voisins et les pompiers. Suite à des brûlures aux jambes, la locataire a été prise en charge à l’hôpital du Jura de Delémont, selon un communiqué de la police municipale de de Porrentruy. L’incendie a nécessité l’intervention de 16 pompiers et de 4 véhicules du Centre de Renforts d'Incendie et de Secours (CRIS) de Porrentruy, d’un responsable du service ambulancier et de la police municipale de la cité bruntrutaine. Cette dernière a procédé au constat pour établir les causes du sinistre. /comm-ech