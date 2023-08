Basse-Vendline tient son premier Conseil

Un premier Conseil communal élu tacitement pour Basse-Vendline. John Moser est élu à la mairie ce lundi suite au délai de dépôt des listes. Le vice-président de l’UDC-Jura est le seul à avoir fait acte de candidature pour diriger cette nouvelle commune qui regroupera Bonfol et Beurnevésin dès le 1er janvier 2024.

Les six sièges de conseillers ont aussi trouvé preneurs. Pour cette première législature, deux cercles électoraux sont maintenus. Beurnevésin aura deux sièges, décrochés par Claude André-Fridez et Eva Kamratzki. Bonfol aura quatre élus, qui proviennent d’une liste d’Entente villageoise. Il s’agit de Françoise Beuret, Grégory Hürlimann, Bernard Rohrbach et Markus Schwendimann.

Les citoyens devront tout de même se rendre aux urnes le 22 octobre pour élire le président des assemblées puisque Matthias Thomann de Beurnevésin et Fernand Gasser, actuel maire de Bonfol, ont fait acte de candidature. /comm-clo