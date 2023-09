L’écoquartier de Bassecourt va se doter d’un centre médical. Un bâtiment supplémentaire devrait voir le jour dans le secteur qui comprendra 5 immeubles avec une quarantaine d’appartements protégés, une crèche-garderie et un nouvel EMS appelé « Les Boutons d’Or ». L’information a été donnée samedi sur RFJ par Pascal Faivre, administrateur d’Idril SA, la société delémontaine en charge de la gestion des appartements protégés « La Prairie » et de la construction du futur centre médical. L’homme s’est exprimé en ce sens lors des journées portes ouvertes de l’écoquartier. La mise en place d’un centre médical dans l’écoquartier de Bassecourt nécessitera la construction d’un nouvel édifice, en plus des cinq immeubles prévus. Le bâtiment devrait comporter entre 3 et 4 niveaux pour un investissement immobilier situé entre 10 à 11 millions de francs. Le futur centre médical devrait accueillir divers médecins actifs autant dans la médecine généraliste que dans certains domaines spécifiques. Il sera également doté d’un centre ophtalmologique. Plusieurs institutions actives dans le domaine médical ainsi que dans l’ophtalmologie se sont manifestées pour occuper ces locaux. L’ouverture du futur centre médical pourrait intervenir à fin 2025, selon le temps qui sera nécessaire pour mener à bien les différentes étapes de la procédure. /fco