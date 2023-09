Nouvelle offre nocturne à Porrentruy

Le site qui accueillait « L’Atlantide » n’est pas resté calme bien longtemps… un peu plus d’un mois après sa fermeture, une nouvelle discothèque va ouvrir ses portes ce samedi à Porrentruy. Celle-ci s’appelle « En Scred », du nom d’un label créé par un de ses gérant Daniel Broquet, alias DJ Danoki. Ce dernier a rejoint Siham Laarayli à la tête de ce nouvel établissement nocturne.





Régler les problèmes du passé

« L’Atlantide » n’a pas toujours joui d’une bonne réputation… insultes, bagarres, climat délétère : plusieurs problèmes avaient été relayés dernièrement, ce que confirme Daniel Broquet. Selon lui, les rumeurs qui ont rapidement circulé à propos de cette boîte de nuit ont provoqué une baisse de fréquentation de la clientèle jurassienne. Le gérant de la nouvelle discothèque veut réagir et rapidement : « Nous allons faire un gros tri à l’entrée et sélectionner les bonnes personnes », souligne-t-il, ajoutant que la discothèque ne sera plus accessible aux moins de 18 ans. Il s’agira donc, pour le personnel de sécurité, d’interdire l’entrée à des personnes mal intentionnées. « C’est un vrai défi, mais il le faut », clame Daniel Broquet.