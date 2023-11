Coup de neuf pour une piste de l’Euroairport

L’aéroport de Bâle-Mulhouse sera orphelin de sa piste principale durant un mois. Cette dernière va subir un rafraîchissement sur une partie de sa longueur. Des travaux de réfection et de maintenance sont prévus au printemps 2026, annonce un communiqué de l’Euroairport. Ces travaux s’effectueront sur moins de la moitié de cette piste construite en 1953 et longue de 3'900 mètres. Pour des raisons de sécurité évidentes, elle sera complètement fermée durant une période d’approximativement un mois. Cette piste héberge 97% du trafic et est la seule de l’aéroport à pouvoir recevoir des gros avions, la deuxième étant trop courte et ne pouvant accueillir que des petits appareils. L'aéroport va donc devoir examiner si la piste secondaire pourrait être utilisée par de plus gros avions en fonction des conditions de vent, a indiqué jeudi une porte-parole. /comm-the-ATS