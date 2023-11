Deux fois plus de Marché de Noël à St-Ursanne

Des animations pour tous

Le comité va proposer plusieurs animations durant les deux week-ends. Des contes seront à écouter à la libraire Le vent se lève. Des concerts se dérouleront aussi dans les rues de la cité. Et le St-Nicolas viendra rendre visite aux enfants en compagnie de son âne, qui promènera les enfants. Les plus jeunes pourront également griller des chamallows et profiter du carrousel. Dimanche 3 décembre, des ateliers de confection d’étoile de Noël et de biscuit se dérouleront au Foyer de St-Ursanne. Le Cloître accueillera un marché des solidarités sur le second week-end. /ncp