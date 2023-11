Boudin contaminé dans une marche gourmande

Une marche gourmande de la St-Martin épinglée par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Le SCAV a publié samedi une mise en garde publique destinée aux participants de la manifestation mise sur pied par le FC Lugnez-Damphreux le week-end dernier. Une lettre que RFJ s’est procurée. Lors d’un contrôle officiel dimanche, il a été trouvé des listérias dans le boudin prêt à consommer avant l’étape de réchauffage. Les autorités cantonales précisent qu’en cas de symptôme, tels que fièvre, maux de tête, troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements, etc.), les consommateurs doivent contacter leur médecin traitant ou se rendre à l’hôpital.





Un boudin qui devait encore subir un réchauffage

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ignorent comment le boudin a été contaminé. Des contrôles ont été menés les jours suivants dans la boucherie qui a fourni la viande. Les tests n’ont rien révélé et les analyses internes d’autocontrôles sont également conformes. Le boudin prélevé pendant la manifestation le dimanche devait encore être réchauffé dans un bouillon. Le responsable de la marche gourmande précise qu’au-dessus de 72 degrés la bactérie est détruite. Jérémie Kübler indique que l’eau ici était portée à 80-90 degrés. Mais aucun autocontrôle n’atteste la température du bouillon au cours de la journée. La chimiste cantonale du SCAV et le médecin cantonal du Service de la santé publique ont donc ordonné d’informer tous les consommateurs.





Quels risques ?

La lettre de mise en garde publique explique que l’infection par la bactérie Listeria ne provoque que de légers, voir aucun symptôme, aux personnes dont le système immunitaire est intact. Pour celles qui sont immunodéprimées, les conséquences peuvent être plus graves, voir même fatales dans certaines circonstances. Il existe également un risque pour les femmes enceintes, entraînant une fausse couche ou des problèmes sur l’enfant à naître. Le temps d’incubation peut varier de 2 à 80 jours, mais en général, les symptômes apparaissent au bout d’une dizaine de jours. /ncp