Un parcours de tir à l’arc géant à Moutier

Les meilleurs archers de Suisse s’affronteront ce week-end au Forum de l’Arc de Moutier. Les 2000 mètres carrés ont été transformés en parcours de tir à l’arc géant, avec un décor réaliste parsemé de troncs d’arbres, de feuillages et de faux animaux servant de cibles. Des cibles en trois dimensions, atout majeur de l’événement. « Les cibles en 3D ajoutent vraiment quelque chose comparé à des cibles plates. Notre regard est dirigé ailleurs », Jean-René Wolfsberger, vice-président du club Arc et Forêt Tavannes. C’est le club tavannois qui a mis sur pied cet événement inédit en Suisse. En plus de la compétition de tir qui aura lieu ce week-end, l’espace sera disponible pour le public. Des cours d’initiation au tir à l’arc en groupe auront lieu sur demande.





Un décor soigné

Tous les membres du club Arc et Forêt Tavannes ont mis la main à la pâte pour créer un décor digne d’un musée d’histoire naturelle. Les cibles, réparties sur 28 postes, sont soigneusement entourées de branches, de feuillages, de copeaux de bois. Les cibles sont des animaux grandeur nature en mousse épaisse, spécialement conçues pour le tir. « C’est important d’avoir un décor attractif », ajoute Jean-René Wolfsberger, vice-président du club de tir à l’arc Arc et Fôrets Tavannes.