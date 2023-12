La Seconde Guerre mondiale vue des Franches-Montagnes

Les archives cantonales jurassiennes ont coédité avec la Société jurassienne d’émulation (SJE) les carnets de guerre du capitaine Willy Sunier, soldat suisse mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale. L’ouvrage vient compléter la collection d’histoire « Rouge & Or » de la SJE.

Tout a commencé en 2014, lorsque la fille de Willy Sunier a fait don des carnets de son père aux archives cantonales jurassiennes. « Lorsque j’ai reçu ce coup de téléphone, j’y suis allé immédiatement, raconte Antoine Glaenzer, archiviste cantonal. Mais mes connaissances militaires étant ce qu’elles sont, et pour bien comprendre ces sources, je me suis approché de Hervé DeWeck qui bénéficie de la double casquette de militaire et d’historien et qui a contextualisé les documents.





Près de mille pages et 80 illustrations

Ce sont donc 11 carnets qui ont été intégralement édités. Cela représente 967 pages et plus de 80 illustrations. Une chose rare puisqu’en général, ces documents sont conservés dans les archives fédérales. « C’est à ma connaissance la seule édition intégrale de carnets de guerre francophones » explique Hervé DeWeck. Les documents sont accompagnés d’une introduction critique rédigée par Antoine Glaenzer et Hervé DeWeck. La préface est signée Alexandre Vautravers, rédacteur en chef de la Revue militaire suisse.





Des carnets militaires plus personnels et illustrés

Les 11 carnets sont une véritable mine d’or d’informations historiques sur la vie et le quotidien des soldats jurassiens mobilisés à Saignelégier pour garder la frontière. La tenue de ces carnets était ordonnée par l’armée. La manière d’y consigner les événements et les activités était précisément règlementée. Cependant, les documents de Willy Sunier dérogent un peu à la règle. « Une routine s'installe peu à peu et la hiérarchie se désintéresse des carnets de Sunier, explique Antoine Glaenzer. Il commence alors à prendre un peu son indépendance et écrire de manière plus personnelle. » Pas de quoi en faire un journal intime pour autant, mais Willy Sunier se permet de critiquer son commandement, agacé par certains ordres contradictoires. Il critique également ses soldats, trop souvent ivres et indisciplinés. Ces carnets deviennent un exutoire pour le captaine et racontent sa vision de la mobilisation.

Les écrits de Willy Sunier témoignent aussi de l’ennui et de la routine qui s’installe dans les rangs helvétiques dans les Franches-Montagnes. Et puis survient la débâcle de 1940 et avec elle l’arrivée des troupes françaises qui fuient leur pays. « A ce moment-là, la peur s’installe réellement face au risque d’invasion allemande » expliquent Antoine Glaenzer et Hervé DeWeck.