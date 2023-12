Des notes jurassiennes de clarinette à la télévision française

Des notes de clarinette prodigieuses et jurassiennes résonneront jeudi soir sur France 2. Milo Voisard fait partie des demi-finalistes de Prodiges, émission de télévision française qui met en avant de jeunes musiciens, chanteurs et danseurs, dans le style classique. Le Delémontain de 13 ans est l’unique représentant suisse de cette 10e édition, et le premier Jurassien. La violoniste et violoncelliste Camille Berthollet avait également participé à l’émission Prodiges. Milo Voisard a passé une dizaine de jours à Paris pour participer aux répétitions et enregistrer l’émission. « C’était super enrichissant et j’ai fait plein de rencontres », raconte Milo Voisard, des étoiles encore plein les yeux. Il relève que la solidarité régnait parmi les participants et non l’esprit de compétition.