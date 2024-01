Retour d’un médecin dans le Clos du Doubs

Un médecin généraliste va bientôt s’installer dans le Clos du Doubs. Le cabinet du docteur Francisco Peter va s’ouvrir en février en face de la Collégiale à St-Ursanne, à côté de l’administration communale. L’information est parue dernièrement dans le registre de la Feuille officielle suisse du commerce. La commune ne comptait plus de médecin depuis 2017 malgré plusieurs démarches des autorités pour attirer la perle rare. Communication, chasseur de tête, facilitation pour la location d’un espace de travail : elles n’ont pas porté leur fruit. « Un alignement de planètes » a permis l’arrivée d’un médecin, selon le maire de Clos du Doubs, Jean-Paul Lachat. Le docteur Francisco Peter parle lui d’un « cercle vertueux ». Les autorités communales et les responsables du Foyer de St-Ursanne se sont beaucoup engagés pour permettre son installation. C’est d’ailleurs dans un bâtiment du home que se trouvera son cabinet provisoire, qui sera ensuite déplacé dans l’enceinte élargi du foyer. Le directeur du foyer de St-Ursanne, Christian Eicher, estime que ce sera « arrangeant d’avoir un médecin sur site », surtout que la pénurie de professionnels de la santé se fait de plus en plus sentir.





Du calme pour exercer

L’homme est originaire du Brésil et a été formé dans le pays d’Amérique du Sud. Arrivé en Suisse, il a recommencé sa formation et a travaillé notamment au CHUV à Lausanne et à l’Hôpital du Jura. Le sexagénaire, qui habite à Bure, recherchait un endroit calme pour exercer en solo. Après avoir obtenu son examen fédéral l’été dernier, le médecin a appris que Clos du Doubs recherchait un professionnel et il est tombé sous le charme de St-Ursanne. Le docteur Francisco Peter proposera aussi de la radiologie dans son cabinet. Il a également déposé une demande pour obtenir le permis d’exploiter une propharmacie. En l’absence de ce commerce dans le Clos du Doubs, le médecin pourrait lui-même commercialiser des médicaments. Cette pratique est plus répandue en Suisse-Alémanique. /ncp