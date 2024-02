A chaque enfant son costume. Du cow-boy à la princesse, en passant par le personnage de série et le joueur de football, une ribambelle de déguisements a envahi les rues de Bassecourt mardi après-midi. Des centaines de bambins ont défilé sous le soleil de Patadorf et au son de la clique Les Débâtchies à l’occasion du carnaval des enfants. Marceline Michon a cherché à savoir quels costumes ont le plus la côte. /mmi