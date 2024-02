Extrapol : 20 ans d’existence fêtés sur scène

C’est une histoire humaine et professionnelle qui dure depuis 20 ans : la compagnie de théâtre Extrapol a été créée en 2004 sous l’impulsion de Laure Donzé, Martine Corbat, Lionel Frésard et Camille Rebetez. Ces quatre amis ont formé la première troupe de théâtre professionnelle dans le Jura. Camille Rebetez se rappelle de ce projet ambitieux qui a été imaginé dans le Jura, un terrain fertile pour les amateurs de théâtre : « On a montré que c’était possible de le faire professionnellement, d’en faire son métier (…) même s’il a parfois fallu se battre, notamment auprès d’autres cantons », se souvient-il. Depuis la création d’Extrapol, l’émulation autour du théâtre a continué à être importante dans le Jura, selon les invités de La Matinale sur RFJ. « Il y a même un vrai boum aujourd’hui », se réjouit Martine Corbat, soulignant que plusieurs compagnies professionnelles ont fleuri. L’arrivée du Théâtre du Jura contribue à cet engouement, en proposant des infrastructures de qualité, selon Camille Rebetez.

La vie en bleu

Les membres fondateurs d’Extrapol sont ravis de remonter sur les planches de vendredi à dimanche au Théâtre du Jura. Ils présenteront « Les Années bleues », une pièce écrite par Camille Rebetez et mise en scène par Laure Donzé. Pour la première fois, les quatre membres fondateurs d’Extrapol seront réunis sur scène, Camille Rebetez vivant sa grande première. Ils seront accompagnés par Nathalie Imhof aux platines. « Les Années bleues » retracent l’âge adulte, selon l’auteur de la pièce. Car ce n’est pas que « nettoyer le frigo et avoir des séances », rigole Camille Rebetez. Ce sont effectivement aussi d’autres moments riches dont une partie à partager avec Extrapol sur la scène du Théâtre du Jura. Les détails du spectacle sont à retrouver ici. /mle