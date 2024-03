Nature forte au Musée jurassien des arts

La nature s’empare du Musée jurassien des Arts à Moutier. L’institution accueille dès ce samedi deux artistes bernois aux pratiques différentes, mais qui tous deux placent Dame Nature au cœur de leur art. Aux photographies extraordinaires de Bernd Nicolaisen répondent les toiles à la fois poétiques et hyperréalistes d’Amedeo Baumgartner. Le premier capte des éléments fondamentaux et ancestraux, bois, glace ou roche millénaire, sans éclairage artificiel ni retouche. Le second magnifie une prairie, une fougère ou un rocher au travers d’un processus de peinture complexe et la superposition de strates. Chaque artiste dispose de son espace au musée, mais la conservatrice Valentine Reymond a aussi souhaité faire dialoguer leurs œuvres dans la grande salle, l’occasion de s’interroger sur notre relation à la nature.