Le Rock’R Sauvage se dévoile pour la 3e fois

Une 3e édition qui résonne comme une évidence

À l’entendre, le comité n’a pas hésité longtemps avant de prendre la décision de se lancer pour une 3e édition du festival. « Il n’y a quasiment pas eu de discussions, explique Tiffany Meyer. Cela avait été plus le cas entre la première et la deuxième où il a fallu faire le bilan financièrement et de ce qui fonctionnait ou non. Mais avec l’expérience et le plaisir que l’on a, il était évident qu’on allait se lancer à nouveau. »

Les deux précédentes éditions du festival ont attiré respectivement environ 5000 et 6000 personnes. Des chiffres qui satisfont le comité. « Je pense que le site pourrait accueillir un peu plus de personnes, et cela nous réjouirait, explique Tiffany Meyer. Mais on ne souhaite pas non plus arriver dans quelque chose de démesuré. Être trop nombreux rendrait l’expérience moins sympa. Donc si l'on reste dans ces chiffres nous serions déjà très satisfaits. »





S’adapter aux travaux

Cette année, le Rock’R Sauvage doit composer avec les travaux qui ont lieu actuellement à la place des Bennelats et aux abords du Parc du Pré-de-l’Etang. Ils devraient être terminés en juillet, juste à temps pour que le festival puisse se dérouler sans encombre. Cependant, quelques inconnues subsistent encore, en fonction de l’avancée des travaux. « La ville doit encore nous délivrer l’autorisation définitive pour faire le festival sur le site, explique Tiffany Meyer. La confirmation ou non doit arriver courant avril. » Dans le cas où l’avancée des travaux ne permettrait pas la tenue du festival sur son site habituel, le comité a prévu un plan B et déplacerait l’événement dans un autre lieu de Porrentruy, pour cette édition seulement. « Mais nous sommes sûres à 90% que le festival se fera au Pré-de-l’Etang » assurent Tiffany Meyer et Justine Bonvallat. /tna