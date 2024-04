Pure Politique : du sang neuf à la tête des partis jurassiens

Le Parti libéral-radical jurassien, le Centre Jura et le Parti socialiste jurassien entament une nouvelle ère. Ces trois formations politiques ont récemment opéré un changement de présidence. Et c’est à la jeunesse qu’elles ont confié les rênes pour apporter une nouvelle dynamique et de la fraîcheur sur la scène politique jurassienne. Martin Braichet (35 ans) a succédé à Gabriel Voirol à la tête du PLRJ, Mathieu Cerf (33 ans) a succédé à Marcel Meyer et Pascal Eschmann dans le fauteuil de président du Centre Jura, et Raphaël Ciocchi (40 ans) a pris la suite de Katia Lehmann comme chef de file du PSJ.

Les trois nouveaux présidents étaient les invités de Pure Politique ce mercredi sur RFJ, émission dans laquelle la nouvelle présidente du PCSI Sophie Guenot s’est aussi exprimée. Il a été question d’ambitions, d’échanges et de collaborations, des finances de l’Etat, puis de l’arrivée de Moutier en vue des élections cantonales de 2025. L’émission est à (ré)écouter ci-dessous :