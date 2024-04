Jurassic Food prend racine

Une croissance rapide

Lucas Chappuis estime que « Jurassic Food a grandi plus rapidement que ceux qui l’ont fondé ». Lors de sa création, le jeune entrepreneur n’avait que 20 ans et a dû tout apprendre sur le tas. Désormais, à bientôt 30 ans, l’Ajoulot se sent prêt pour relever le défi de tenir un restaurant. Il se dit surpris de la croissance de Jurassic Food et de l’impact que le foodtruck a eu sur ses clients : « On représente le terroir ». /ncp